Акад. Денков: Чака ни есента на възмущението и Борисово-Пеевска зима

“Управляващите правят всичко възможно, за да съберат пари отвсякъде. Вдига се водата 20%, токът 13 %, винетките, тол таксата два пъти. Всичко това събира пари и отделно взимаме заеми - за седем месеца повече, отколкото за 3 години. Всичкото това се трупа, за да може да се разпредели на близките фирми”, каза депутатът от ПП-ДБ акд. Николай Денков.
“Ако хората разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението, чака ни една Борисово-Пеевска зима, която мисля, че няма да е лесна за избирателите", на мнение е Денков.
"Отпред седят едни говорители, които обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 хиляди човека са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигналът на всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен", каза Денков пред БНТ.
"Аз не виждам какво е наследено от нас, при положение, че те с пъти надминават всичко, което критикуваха за нас. Нека да престанат да се оправдават, защото вече носят пълната отговорност за това, което се случва", категоричен бе той.
