Акад. Денков: Чака ни есента на възмущението и Борисово-Пеевска зима

Отпред седят едни говорители, които обясняват, че всичко е наред, добави той

03.09.2025 | 08:52 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:35 ч.
“Управляващите правят всичко възможно, за да съберат пари отвсякъде. Вдига се водата 20%, токът 13 %, винетките, тол таксата два пъти. Всичко това събира пари и отделно взимаме заеми - за седем месеца повече, отколкото за 3 години. Всичкото това се трупа, за да може да се разпредели на близките фирми”, каза депутатът от ПП-ДБ акд. Николай Денков.

“Ако хората разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението, чака ни една Борисово-Пеевска зима, която мисля, че няма да е лесна за избирателите", на мнение е Денков.

"Отпред седят едни говорители, които обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 хиляди човека са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигналът на всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен", каза Денков пред БНТ.

"Аз не виждам какво е наследено от нас, при положение, че те с пъти надминават всичко, което критикуваха за нас. Нека да престанат да се оправдават, защото вече носят пълната отговорност за това, което се случва", категоричен бе той.

 

Тагове:

ПП-ДБ вот на недоверие правителство Николай Денков Пеевски Борисов НС
