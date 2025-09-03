IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Василев: Вотът на недоверие е по инициатива на МЕЧ

В държавата на “павлинките” всичко може да се случи

03.09.2025 | 09:23 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:35 ч. 1
“Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност”, заяви лидерът на партията Радостин Василев преди да започне днешното пленарно заседание и добави, че предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. 

“Ние сме инициатори на този вот, а “Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран”, добави Василев.

Депутатът добави, че в сектор “Вътрешна сигурност” има много материали за несправяне на правителството. “В темата завладяна държава част от нещата, които готвят ПП-ДБ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.

На въпрос как би коментирал, че Никола Николов - Паскал е на свобода, а кметът на Варна е в ареста Благомир Коцев, Василев каза, че “в държавата на “павлинките” всичко може да се случи, така че как да го коментирам, нещо ще го използват тоя Паскал – измислен герой“.

МЕЧ Радостин Василев вот на недоверие ПП-ДБ Паскал правителство
