Василев: Вотът на недоверие е по инициатива на МЕЧ

“Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност”, заяви лидерът на партията Радостин Василев преди да започне днешното пленарно заседание и добави, че предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието.

“Ние сме инициатори на този вот, а “Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран”, добави Василев.

Депутатът добави, че в сектор “Вътрешна сигурност” има много материали за несправяне на правителството. “В темата завладяна държава част от нещата, които готвят ПП-ДБ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.

На въпрос как би коментирал, че Никола Николов - Паскал е на свобода, а кметът на Варна е в ареста Благомир Коцев, Василев каза, че “в държавата на “павлинките” всичко може да се случи, така че как да го коментирам, нещо ще го използват тоя Паскал – измислен герой“.