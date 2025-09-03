IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доц. Киселова: Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг

Всеки депутат да осъзнае отговорността си, добави председателя на НС

03.09.2025 | 09:57 ч. Обновена: 03.09.2025 | 10:14 ч.
Председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова направи обръщение към пленарната зала в началото на есенната сесия. От трибуната на НС Киселова призова всеки в залата да осъзнае отговорността си пред българските граждани.

Тя отбеляза, че предизвикателствата пред държавата и обществото са сериозни и ги изброи: социално неравенство, борба с корупцията – без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване, икономическо и социално развитие, динамика на международните отношения.   

“Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива на злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти”, каза председателят на НС.

“Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг, на който и да е партиен проект или лидер, не се прави със страховете на хората. Това е моят призив към вас, обърна се Киселова към депутатите в първия ден след дългата лятна ваканция.

Тагове:

Народно събрание председател Наталия Киселова политическа отговорност правителство
