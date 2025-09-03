IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Йордан Цонев: Хората и проблемите им ще са във фокуса на ДПС-Ново начало

Инвестициите и бизнес средата са във фокуса на политиката, каза той

03.09.2025 | 10:20 ч. Обновена: 03.09.2025 | 11:36 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Всички трябва да осъзнаем защо сме пратени тук от хората - това е за да решаваме техните проблеми. ПГ на ДПС ще продължи да фокусира своята политика към актуалните проблеми на хората - като водната криза, като спекулативното повишаване на цените, като бедствията, които сполетяха българските граждани и компенсирането им, така и перманентните проблеми - доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда, като защита на евроатлантическата ориентация на страната.

Това каза Йордан Цонев от ДПС-Ново Начало в декларация по повод старта на новия политически сезон в НС.

Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от пожарите да бъдат компенсирани. Държавата трябва да стои зад хората, които са в неравностойно положение. Инвестициите и бизнес средата са във фокуса на политиката, която ДПС-Ново начало води, както и ще следим за изпълнението за тазгодишния бюджет, и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени, допълни Цонев. IБГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДПС-Ново Начало политика Йордан Цонев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem