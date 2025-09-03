Йордан Цонев: Хората и проблемите им ще са във фокуса на ДПС-Ново начало

Всички трябва да осъзнаем защо сме пратени тук от хората - това е за да решаваме техните проблеми. ПГ на ДПС ще продължи да фокусира своята политика към актуалните проблеми на хората - като водната криза, като спекулативното повишаване на цените, като бедствията, които сполетяха българските граждани и компенсирането им, така и перманентните проблеми - доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда, като защита на евроатлантическата ориентация на страната.

Това каза Йордан Цонев от ДПС-Ново Начало в декларация по повод старта на новия политически сезон в НС.

Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от пожарите да бъдат компенсирани. Държавата трябва да стои зад хората, които са в неравностойно положение. Инвестициите и бизнес средата са във фокуса на политиката, която ДПС-Ново начало води, както и ще следим за изпълнението за тазгодишния бюджет, и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени, допълни Цонев. IБГНЕС