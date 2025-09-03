Рашков: Прокуратурата демонстрира селективно правосъдие

Политиката навлиза все повече и повече в работата на прокуратурата, каза депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Бойко Рашков преди да влезе в сградата на парламента. По думите му прокуратурата демонстрира непрекъснато и ежедневно селективно правосъдие.

Според него името му и това на Асен Василев се споменават по делото за контрабанда, по което обвиняеми са Никола Николов-Паскал и други, за да да може да се прави политика чрез наказателното производство със съдействието на прокуратурата.

Той посочи още, че срещу единия обвиняем „контрабандист“ делото е частично прекратено, а други обвиняеми една година не са призовавани на разпит.

Бойко Рашков коментира, че съдията по мярката за неотклонение на Никола Николов се е произнесла по въпроси, които не са нейна работа. Тя трябва да се произнесе има ли основание за вземане на мярка за неотклонение и да отговори дали има престъпление, има ли опасност човекът да се укрие или да извърши друго престъпление, а тя се произнася за това има ли материали, в които се споменават имената на Асен Василев и Бойко Рашков, посочи той. Също така обърна внимание на прокурорите по делото и как единият бил казал, че не трябва да се разгласяват материали по производството, а другият е започнал да разказва, че има данни за Василев и Рашков, които обаче нямат процесуално качество по делото. Рашков добави, че не е бил потърсен от прокуратурата.

На 30 август Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда./БТА