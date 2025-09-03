Костадинов: България умира тихо, Борисов и Пеевски са “регенти на правителството”

"За последните 16 години “населението на България намаля официално с един милион, а неофициално - с милион и половина”. Бяха закрити близо 100 населени места, загубили напълно всички свои жители. Родината ни, някога райско кътче на Балканите, се превърна в държава- гето, в страна на мечтите, защото в нея почти всеки мечтае да избяга от мутрите, окупирали властта”, заяви Костадинов от трибуната на НС.

По думите му никой народ не е толкова тъпкан, мачкан, унижаван и зверски измъчван от своите управляващи, както българският. “България умира тихо. Всъщност България не умира, тя е убивана и убийците ѝ стоят в тази зала”, каза депутатът от “Възраждане” и добави, че лидерите на ГЕРБ и ДПС-ДПС Борисов и Пеевски са “регенти на правителството”.

По време на парламентарната ваканция народните представители на “Възраждане” са обикаляли страната, за да направят карта на проблемните водопреносни участъци. “Проблемът с безводието е толкова огромен, че заплашва догодина да остави “не 300 000 души без вода, както това лято, а поне 700 000 или 12% от българския народ”, категоричен е Костадинов.

“По наши данни, извлечени от местните ВиК дружества, 86% от водопреносната мрежа е за незабавна и пълна подмяна. 12% е за частичен ремонт и точно 2% в България имаме водопроводи в изрядно състояние. Ето ви, уважаеми сънародници, общия случай - след като ни накараха да си купуваме лекарства и храна от чужбина, сега са на път бавно, а вече, както се вижда, и не чак толкова бавно да ни оставят и без вода”, каза още депутатът.

В декларацията си за началото на есенния парламентарен сезон Костадино каза, че неравенството в доходите разков нараства, а историята ни учи, че когато равновесието между управляващия елит и мнозинството се измества прекалено много в полза на елитите, неизбежно се появява политическа нестабилност.

Той се ангажира депутатите му да са сред хората в градовете и селата още месец, за да се запознаят с проблемите на хората. “Ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи и пред националните еничари. Ще бъдем тук за вотовете на недоверие, ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, както днес".

"Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия, да го накараме да повярва в бъдещето си и с гласа си да изхвърли на бунището на историята. антинационалния престъпен елит, а това става с много такт, личен пример саможертва в името на общото благо и най-вече - с упорита вяра в бъдещето на България. Винаги досега в нашата история българите с кауза, сърце и вяра са побеждавали еничарите, имащи пари, инструкции и омраза! Винаги!", завърши Костадинов.