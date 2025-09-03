IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Транспортираха с медицински хеликоптер чужденец с тежка травма на главата

Крайпътен камък е ударил шофьора в главата

03.09.2025 | 19:39 ч. Обновена: 03.09.2025 | 20:05 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София чужд гражданин с тежка травма на главата. Пациентът е със счупен череп, като е засегната очната ябълка.

Насочен е към столична болница за хирургично лечение, съобщи за БТА координаторът на въздушните линейки за област Видин д-р Вилхелм Елисеев.

Инцидентът е станал при управление на товарен автомобил. Камък от пътя е ударил предното стъкло на камиона и е попаднал в главата на шофьора. Той е приет в спешното отделение на видинската болница, допълни д-р Елисеев.

Това е втори случай на използване на новоизградената хеликоптерна площадка в двора на видинската болница. На 3 август към София беше транспортиран 53-годишен мъж с травма на главата, припомня БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

медицински хеликоптер чужденец шофьор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem