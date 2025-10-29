Ноември се управлява от дружелюбното и забавно Прасе. Това е идеално време да се отпуснете, да се насладите на компанията на най-близките си и скъпи хора. Няма да е необходимо да живеете на ръба на ентусиазма. Напротив, най-пълноценните моменти ще включват домашни дейности като приготвяне на вкусни ястия и сладкиши, игра на настолни игри и гледане на филми с големи групи хора – неща, които ни карат да се чувстваме обичани и ценени.

Каква зодия сте според китайския зодиак и годината си на раждане:

Плъх ...1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020...

Вол …1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021…

Тигър …1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022…

Заек … 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 ...

Дракон … 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024…

Змия … 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025…

Кон … 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026…

Овца … 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027…

Маймуна … 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028…

Петел … 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029…

Куче … 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030…

Прасе … 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 …

А ето и какво да очаквате от ноември според китайския зодиак:

Плъх

Винаги е трудно за целеустремения Плъх да забави темпото, но точно това изисква ноември от тази зодия. Вместо да запълват всеки свободен момент с работни и домакински задължения, умните Плъхове ще спрат, за да се замислят колко далеч са стигнали. След като прегледат постиженията си, представителите на този знак ще бъдат вдъхновени да си поставят нови цели за 2026 г. Може да изглежда малко рано да го направят, но ноември е най-доброто време за Плъха да формулира нови мечти.

Вол

Както личните, така и професионалните перспективи се подобряват за Вола. Тази спокойна зодия може да се наслаждава на плодовете на труда си през целия ноември. Когато бъдат помолени да поемат допълнителни отговорности или да се включат като доброволци в определени проекти, Воловете трябва да отговорят с учтиво, но твърдо „не“. През по-голямата част от годината този трудолюбив знак върши основната част от тежката работа. По време на месеца на Прасето, Волът може да се посвети на хората и проектите, които обича най-много.

