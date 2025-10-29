Кредитните карти на Fibank вече предлагат разсрочване на вноски без оскъпяване

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира новата си кампания с още по-атрактивни условия по кредитните карти на банката до края на годината. Клиентите на Първа инвестиционна банка могат да извършват плащания със своята Visa или Mastercard и да ги разсрочат на равни месечни вноски с 0% оскъпяване в електронното банкиране My Fibank, както и в мобилното приложение. За разсрочването не се дължат лихви, такси или други разходи. Плащанията трябва да са с минимален размер от 100 лв./51.13 евро.

Възможността за разсрочване на плащанията е поредното предимство, което издаваните от Fibank кредитни карти имат. Картите са с 0 лева такса за първата година и 0 лв. годишна такса за всяка следваща година при реализиран минимален годишен оборот от плащания с картата.

Първа инвестиционна банка е подготвила и други приятни изненади за своите клиенти по повод предстоящия „Черен петък“ и празничните дни в края на годината. Една от тях ще бъде кампания за покупка на стоки с онлайн стоковия кредит от Fibank в интернет магазини и физически локации на партньорите на ПИБ.