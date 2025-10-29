IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полски изтребители са ескортирали руски самолет на разузнавателен полет

Той е бил без съобщен план за полета и с изключен транспондер

29.10.2025 | 11:16 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство без съобщен план за полета и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в „Екс“. 

Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, който е под отговорността на полските военновъздушни сили.

Прехванатият и ескортиран самолет е бил „Ил-20“. Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия. (БТА)

