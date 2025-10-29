Полски изтребители са ескортирали руски самолет на разузнавателен полет

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство без съобщен план за полета и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в „Екс“.

Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, който е под отговорността на полските военновъздушни сили.

Прехванатият и ескортиран самолет е бил „Ил-20“. Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия. (БТА)