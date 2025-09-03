Политическият сезон започна: Какво ни очаква?

Парламентът отвори врати за първия си ден след лятната пауза и с това започна новият политически сезон. Сезон, в който обещанията ще звучат гръмко, но въпросът е дали зад тях ще има реални и ефективни действия.

В пленарната зала вече се усеща напрежението, като в първия си работен ден депутатите намериха не една и две теми, по които да се скарат. Едни говорят за по-високи данъци и по-строга финансова дисциплина, други – за социални придобивки и справедливост. А в същото време обществото очаква решения, а не зрелища.

Започва нов политически сезон, в който залогът е висок – стабилност за държавата, доверие за институциите и охлаждане на общественото напрежение, породено от политическите скандали, продължилата прекалено дълго серия от редица тежки инциденти и очевидния ръст на агресията на битово ниво.

Политическият ден започна с протест на "Възраждане" пред Народното събрание и завършва с такъв - на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата.

А в кулоарите на парламента днес стана ясно, че е напът и следващият вот на недоверие към кабинета "Желязков", само няколко месеца преди страната ни да стане част от еврозоната. Този път обединени зад желанието да свалят правителството са ПП-ДБ, МЕЧ и още партии от опозицията. ''Възраждане'' обмисля подкрепа, а от АПС чакат да видят мотивите.

Всички тези теми в дебат в студиото на "Директно" с политолога от социологическа агенция "Мяра" Светлин Тачев и политолога и експерт по по политическа интеграция на Европейския съюз от НБУ Иван Начев.