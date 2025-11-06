Британските планове за разходи за отбрана са безнадеждно неадекватни

Владимир Путин вижда света като сфери на влияние, диктувани от силните. В неговите очи Европа е упадъчна, разделена и слаба. Ние сме плячка. Той е хищник.

Току-що се върнах от Естония, където се срещнах с парламентаристи, индустриалци и специалисти по отбрана. Те видяха руски самолети, дронове и хора да преминават границите им без покана през последните няколко седмици. Всички те не се съмняваха, че Путин представлява екзистенциална заплаха, и то не само за балтийските държави. Фактът, че руските сили в момента са затънали в Украйна, не означава, че Путин не възнамерява да ни навреди. Точно обратното, пише в анализа за The Telegraph сър Крис Деверел.

Можем да изберем да игнорираме огромните доказателства, но не бива да си правим илюзии за това, което следва: нашите ценности, интереси и пазари ще бъдат маргинализирани. Централна и Източна Европа ще попаднат отново под сянката на Москва. Трябва да сме съвсем ясни, че бездействието само по себе си е избор.

Нашето правителство казва, че действа. В него се посочва подкрепата му за Украйна, визията в неотдавнашния му Стратегически преглед на отбраната и обещанието му да увеличи разходите, свързани с отбраната, до 2,5% от БВП до 2027 г. (Правителството сега говори за 2,6%, но няма да предоставя повече пари, а само е включило парите, които вече се харчат за разузнавателните агенции). Правителството също така декларира „амбиция“ да достигне 3% в следващия парламент и че „очаква“ да похарчи 3,5% от парламента след следващия, т.е. най-рано до 2034 г.

Нека разгледаме какво всъщност означават тези твърдения за бюджета, отпуснат на Министерството на отбраната от Министерството на финансите. Между сега и 2027 г. бюджетът ни за отбрана ще се увеличи само с 0,3% от БВП, без по-нататъшни увеличения до 2034 г., тъй като Министерството на финансите несъмнено настоява, че нито целта от 3%, нито целта от 3,5% се приемат, защото не са манифестни ангажименти. Това би означавало, че няма значително увеличение на нашата отбрана през следващото десетилетие.

И все пак сър Киър Стармър казва, че заплахата, пред която сме изправени, е по-сериозна, по-непосредствена и по-непредсказуема от всякога след Студената война, когато харчехме повече от 4% от БВП за отбрана. Той казва, че не можем да игнорираме заплахата, която представлява Русия. Но той прави точно това и то във време, когато вече не можем да бъдем сигурни, че Америка ще се притече на помощ на Европа.

Виждам ефекта от парализата на Уайтхол всеки ден в нарастващата разлика между това, което правителството казва, и това, което всъщност харчи за договори за въоръжените сили на Обединеното кралство. Далеч от увеличаване на разходите, Министерството на отбраната е под огромен натиск да ги намали, само с над 2 милиарда паунда тази година.

Моята бивша служба, Британската армия, трябва да бъде призната за това, че постоянно експериментира с нови подходи и технологии, но не ги купува в голям мащаб. Когато генерал сър Роли Уокър стана началник на британската армия през 2024 г., той си постави смела мисия: да удвои бойната мощ на армията до 2027 г. Сега, по средата на времето, той не е успял да постигне това дори за единствената британска бригада, ангажирана с отбраната на НАТО на фронтовата линия в Естония, камо ли за армията като цяло.

Сравнете това с Германия, с която подписахме споразумение за отбрана само преди година, „решени да... възпираме потенциални агресори“. Бюджетната комисия на Бундестага току-що отпусна 150 милиона евро за закупуване на дронове за еквивалентната бригада в Литва, като договорът ще бъде подписан след седмици.

Германското правителство похарчи 1,64% от БВП за отбрана през 2023 г. До 2029 г. ще похарчат 3,5%. Те са осъзнали заплахата, породена от Русия на Путин. Това не е просто амбиция. Това е план, включващ 650 милиарда евро разходи за отбрана през следващите 5 години. Наскоро изтекли документи, чието съдържание не е оспорено от германското Министерство на отбраната, показват договори за 83 милиарда евро през следващата година и 154 големи покупки за отбрана между септември 2025 г. и декември 2026 г. Берлин, дълго време критикуван за своята плахост, действа целенасочено и бързо.

Лидерството започва с ясно виждане на нещата. Нека, подобно на германците, да виждаме света такъв, какъвто е. Възпирането на Русия изисква радикално да увеличим разходите за отбрана, а не в някакъв момент.

Трябва да започнем, като екипираме нашата бригада в Естония с това, от което се нуждае сега, което е същото като германската бригада в съседна Литва. Трябва да отделим 130 милиона паунда, само 3,50 паунда на данъкоплатец от Обединеното кралство, и да гарантираме, че доставките ще започнат през 2026 г., като сигнал за нашата собствена решителност и инвестиция във възпиране. Действайте днес.