4 зодии, за които ретроградният Меркурий носи предизвикателства

На 9 ноември Меркурий започва да се движи ретроградно в знака на зодия Стрелец, но ще завърши на 29 ноември в знака на Скорпиона. Кои зодиакални знаци ще бъдат най-засегнати от ретроградния Меркурий, според западни астролози, вижте в следващите редове.

Близнаци

Скъпи Близнаци, нормално е да забавите темпото. Меркурий, вашата управляваща планета, е ретроградна, носейки промени във вашия свят. През този период ще забележите къде сте инвестирали енергията си в работа, която не дава резултатите, които заслужавате.

Не забравяйте да избягвате заблудата. Ако нещо вече не ви се струва правилно или не работи, имате пълното право да направите пауза, да забавите темпото, да преразгледате плановете си или да се отдръпнете, докато проучвате други възможности.

Дева

Уважаеми Деви, вие сте значително повлияни от вашия планетарен управител – Меркурий. Съвсем естествено е да се подготвяте за някои космически обрати, докато Меркурий навлиза в своята фаза. През това време може да изпитате типични за Меркурий предизвикателства в комуникационния си сектор. Възможни са технологични проблеми, нарушени социални взаимодействия или трудности в разбирането на другите.

Този ретрограден период ви насърчава да дадете приоритет на това, което наистина е най-важно за вас. В крайна сметка ще си припомните, че почивката и размисълът са съществени компоненти на производителността и напредъка.

