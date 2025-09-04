Хеликоптер Ми-17 участва в гасенето на пожара в Рила

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили и 20 военнослужещи от Трето Бригадно командване – Благоевград участват в гасенето на пожара в Рила, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 08:49 ч, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново. От 7:15 ч. на терен действат и 20 военнослужещи четири машини, с ръководител на модула лейтенант Християн Дончев.

Включването на военнослужещите за пореден ден в погасяването на огъня е по искане на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), съобщиха още от военното министерство. / БГНЕС