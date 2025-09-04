IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Хеликоптер Ми-17 участва в гасенето на пожара в Рила

20 военнослужещи също се включиха в спасителната операция

04.09.2025 | 11:14 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:23 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили и 20 военнослужещи от Трето Бригадно командване – Благоевград участват в гасенето на пожара в Рила, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 08:49 ч, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново. От 7:15 ч. на терен действат и 20 военнослужещи четири машини, с ръководител на модула лейтенант Християн Дончев.

Включването на военнослужещите за пореден ден в погасяването на огъня е по искане на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), съобщиха още от военното министерство. / БГНЕС

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар Рила военнослужещи хеликоптер гасене
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem