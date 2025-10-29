Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм по планините, но по билата има заледявания, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, ясно, във високите части духа слаб вятър. Температурите варират от минус 2 до 6 градуса.

Днес се очаква в планините да е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.