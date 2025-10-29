IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киселова е подала заявление, оттегля се като председател на парламента

Рая Назарян от ГЕРБ-СДС е новият председател на Народното събрание

29.10.2025 | 09:26 ч. Обновена: 29.10.2025 | 09:42 ч. 30
БГНЕС

БГНЕС

Ротацията на председателя на парламента вече е факт. Досегашният шеф на парламента доц. Наталия Киселова от БСП е подала заявление, с което се оттегля от длъжността.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание", обяви самата Киселова минути след като откри днешното пленарно заседание.

"За мен беше чест", добави още Киселова.

"Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза Киселова. Тя посочи, че парламентарният правилник е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно зам.-председателят от най-голямата парламентарна група председателства Народното събрание до нов избор на председател. 

Киселова беше изпратена с ръкопляскания от залата, а депутатите от БСП станаха на крака. 

Съгласно парламентарния правилник, предложението за предсрочно освобождаване на председателя се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му. Нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. 

На нейно място поста председателя на парламента вече е Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, която до този момента беше заместник-председател на Народното събрание.

Наталия Киселова БСП председател НС Рая Назарян ротация ГЕРБ-СДС
