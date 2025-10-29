Киселова е подала заявление, оттегля се като председател на парламента

Ротацията на председателя на парламента вече е факт. Досегашният шеф на парламента доц. Наталия Киселова от БСП е подала заявление, с което се оттегля от длъжността.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание", обяви самата Киселова минути след като откри днешното пленарно заседание.

"За мен беше чест", добави още Киселова.

"Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза Киселова. Тя посочи, че парламентарният правилник е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно зам.-председателят от най-голямата парламентарна група председателства Народното събрание до нов избор на председател.

Киселова беше изпратена с ръкопляскания от залата, а депутатите от БСП станаха на крака.

Съгласно парламентарния правилник, предложението за предсрочно освобождаване на председателя се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му. Нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението.

На нейно място поста председателя на парламента вече е Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, която до този момента беше заместник-председател на Народното събрание.