СДВР със сериозни мерки по време и след мача България – Испания

СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред в столицата във връзка с предстоящата футболна среща между отборите на България и Испания. Както е известно, на стадиона ще има над 40 000 души, което ще бъде рекордна посещаемост за футболен мач у нас в последните години.

Срещата е тази вечер, 4 септември (четвъртък) от 21:45 часа на национален стадион „Васил Левски“.

Преди, по време и след провеждането на спортната проява полицейски служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти. Зрителите ще бъдат пропускани на стадиона след проверка от охранителните фирми. Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители с наложени забрани за спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще се допускат само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, достъпна и онлайн.

Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи (огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, включително парфюми и чадъри). По реда вътре в стадиона ще следят частни охранителни фирми, а при необходимост ще се включват и полицейски служители. Ангажимент на СДВР е гостуващата агитка.

За да се избегне струпване поради строгите проверки, зрителите се приканват да се възползват от по-ранното отваряне на входовете. Вратите ще бъдат отворени в 19:45 часа.

От СДВР призовават посетителите да се въздържат от правонарушения и противообществени прояви преди, по време и след спортното събитие.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно временно затруднение и спиране на движението в централната градска част. След отпадане на необходимостта движението ще бъде възстановено.