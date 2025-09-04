НС отхвърли ветото на Радев върху промените в Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост. Зам.-председателят на парламента подложи на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г.

От 125 народни представители гласуваха “за“, 46 “против“ и един “въздържал се“, с което предложението бе прието. След поискано прегласуване резултатът не бе по-различен. 126 гласуваха “за“, 46 се обявиха “против“, нямаше “въздържали се“.

Ветото на държавния глава бе преодоляно с гласовете на ГЕРБ-СДС, “ДПС-Ново начало“, “БСП-Обединена левица“, “Има такъв народ“ и трима депутатите нечленуващи в парламентарна група.

Законът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г., бе върнат за ново обсъждане с Указ №139 от 11 август 2025 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. По време на дебата Христо Расташки от ПГ на МЕЧ заяви, че няма да подкрепят законопроекта и поддържат изцяло ветото на държавния глава. “Считаме дори, че то не е пълно и може да се добавят още неща, тъй като когато се приемат закони е много важно да се разглежда с каква цел се приемат тези закони. Обикновено трябва обществените решения да се регулират, но в случая целта е различна“, каза той и посочи, че в момента целта е да се продадат 4400 имота.

Според депутата, целта на повечето закони, които се приемат в това Народно събрание, е да се вземат парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

“Тези имоти са държавна собственост и тук ни беше обяснявано как те са с отпаднала необходимост. Искам да ви кажа, че тези имоти не са с отпаднала необходимост, просто вашето управление, дами и господа от ГЕРБ, е слабо, затова имотите са западнали, затова дори не можете да ги поддържате“, обърна се той към народните представители от най-голямата парламентарна група.

По този начин, по думите му, се извършва може би най-голямата приватизация от 1996 г. насам. Премиерът Росен Желязков ще остане в историята като “червендалестия Иван Костов“, който извършва втора масова приватизация, категоричен е Расташки.