Местните избори ли са най-краткият път за участие във властта?

След като стана ясно, че преформатиране на управлението няма да има, а от "ДПС-Ново начало" се отказаха от участие в изпълнителната власт, политическият терен у нас остава напрегнат и изпълнен с въпроси за бъдещето на коалицията.

Сътресенията след изборите в Пазарджик

"Доста спекулации има за това на какво се дължеше драматичната реакция на ГЕРБ и на Бойко Борисов след Пазарджик. За партия, която е първа в национален план, да излезе шеста, това не може да не бъде сътресение и стрес. Стана ясно, че най-краткият път за някой да бъде поканен в управлението на страната е печеленето на местни избори в Пазарджик. Беше достатъчно на местно ниво да се появи повод за разговор за преформатиране на национално ниво, което поражда въпроси относно легитимността", коментира политологът Мила Мошелова в студиото на "България сутрин".

Тя смята, че Борисов се е опитал да възвърне контрол върху процесите чрез типичната за него еднолична реторика – с акцент върху личната му роля за стабилността и запазването на управлението.

Политологът допуска, че неговата емоционалност може да е била както автентична, така и стратегически изиграна, но във всеки случай резултатът е запазване на статуквото.

Реакциите на Бойко Борисов

Социалният психолог доц. Николай Димитров отбеляза, че емоцията и прагматизмът при Борисов често вървят ръка за ръка.

"Друг път сме виждали Борисов да взима импулсивни решения, особено когато се отказа от премиерския пост заради проблемите във Варна. Но Пазарджик беше само повод да се случи нещо, което отдавна назряваше и тормозеше както самия Борисов, така и хората в коалицията. Тази коалиция се държи на много слаби конци и беше нужно подобно сътресение, за да се отиграе ситуацията. Борисов се възползва много добре, за да покаже на всекиго мястото му, използвайки дори метафората с "мачето" – да покаже, че властта е негова, дори когато формално не я упражнява", каза той за Bulgaria ON AIR.

Мошелова коментира, че реакциите на партньорите в управлението – БСП и "Има такъв народ" – са показали по-скоро желание за стабилност, отколкото за промяна.

Трусовете във властта

Според нея БСП изглежда фрагментирана и без ясна управленска идея, а стремежът ѝ е просто да запази участието си във властта.

Доц. Димитров добави, че БСП е най-уязвимото звено в тристранното управление. Според него социалистите традиционно играят ролята на "черната овца".

По думите на Мошелова нито един от партньорите в коалицията не може да се чувства сигурен.

Макар ГЕРБ да е мандатоносителят, Борисов сам не заема изпълнителна позиция и това поражда напрежение при поддържането на баланса.

Доц. Димитров смята, че отказът на "ДПС-Ново начало" от участие в изпълнителната власт не е изненадващ.

Партията традиционно присъства около властта, без да влиза директно в нея.