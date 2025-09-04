Радев за бития полицейски шеф в Русе: Разпад на държавността

Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР, ние говорим вече наистина за разпад на държавността, каза президентът Румен Радев по повод нападението над старши комисар Николай Кожухаров, директор на ОДВМР-Русе.

Според него начинът на управление и говорене от най-високо ниво – и от парламента, и от политическите партии се пренася надолу към хората и това се вижда навсякъде вече по улиците на България, което по думите му е трагично.

Този разпад на държавността трябва да спре, заяви държавният глава.

На журналистически въпрос за новия политически сезон президентът Румен Радев отговори, че очаква напрегната политическа есен.

Кметът на Русе Пенчо Милков съобщи за нападение над директора на полицията в Русе – старши комисар Николай Кожухаров, който се намира в тежко състояние в болница. Към Русе пътуват главният секретар на МВР Мирослав Рашков и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.