4 рецепти, полезни по време на цикъл

По време на менструация женското тяло преминава през значителни хормонални промени, които могат да доведат до умора, болка и специфични хранителни желания. Консумацията на полезни и здравословни храни може значително да подобри комфорта ни и да намали интензивността на менструалните симптоми.

Споделяме вкусни рецепти с противовъзпалителни свойства. Съставките в тях са богати на желязо, магнезий и други важни хранителни вещества по време на менструация. Те съчетават вкусово удоволствие и хранителни ползи, за да ви подкрепят през онези дни от месеца.

Къри от коралова леща със спанак

Съставки (за 3-4 порции):

250 г коралова леща, изплакната

200 г пресен спанак

400 мл кокосово мляко

1 глава лук, нарязана на ситно

2 скилидки чесън, нарязани на ситно

1 чаена лъжичка куркума

1 чаена лъжичка настърган пресен джинджифил

сол, черен пипер на вкус

Приготвяне: Задушете лука и чесъна, след което добавете лещата, кокосовото мляко и подправките. Ако е необходимо може да добавите и малко качествен бульон. Оставете да къкри 15 минути или до готовност на лещата, след което добавете спанака накрая. Разбъркайте добре. Това ястие осигурява около 8 мг желязо на порция. Вкусно е и засища.

