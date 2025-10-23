IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4 рецепти, полезни по време на цикъл

Вкусни и полезни

23.10.2025 | 03:16 ч. 2
Снимка: istock

По време на менструация женското тяло преминава през значителни хормонални промени, които могат да доведат до умора, болка и специфични хранителни желания. Консумацията на полезни и здравословни храни може значително да подобри комфорта ни и да намали интензивността на менструалните симптоми.

Споделяме вкусни рецепти с противовъзпалителни свойства. Съставките в тях са богати на желязо, магнезий и други важни хранителни вещества по време на менструация. Те съчетават вкусово удоволствие и хранителни ползи, за да ви подкрепят през онези дни от месеца. 

Къри от коралова леща със спанак

Съставки (за 3-4 порции):

  • 250 г коралова леща, изплакната
  • 200 г пресен спанак
  • 400 мл кокосово мляко
  • 1 глава лук, нарязана на ситно
  • 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • 1 чаена лъжичка куркума
  • 1 чаена лъжичка настърган пресен джинджифил
  • сол, черен пипер на вкус

Приготвяне: Задушете лука и чесъна, след което добавете лещата, кокосовото мляко и подправките. Ако е необходимо може да добавите и малко качествен бульон. Оставете да къкри 15 минути или до готовност на лещата, след което добавете спанака накрая. Разбъркайте добре. Това ястие осигурява около 8 мг желязо на порция. Вкусно е и засища. 

Източник: 4 вкусни рецепти, полезни по време на цикъл

Тагове:

женско здраве полезни храни хормони
