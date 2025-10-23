Пентагонът трябва да преосмисли начина, по който купува боеприпаси

Заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг постъпи правилно преди няколко седмици. Вчера той събра основните американски отбранителни контрагенти в една стая и поиска повече боеприпаси. Това внимание от такъв висш служител в Пентагона е забележително. То е и необходимо, но далеч не е достатъчно. Ако Министерството на отбраната смята, че по-силните директиви и по-големите поръчки ще поправят производствен модел, изграден върху специално проектиране и „узки“ източници, то се заблуждава. Администрацията на Тръмп не може просто да промени името на министерството и да очаква различни резултати. На фундаментално ниво тя трябва да промени какво купува, пише за NTI ген.-майор Джон Ферари, външен старши сътрудник в Американския институт за предприемачество.

Твърдата истина е безспорна: някои от оръжията, които Пентагонът все още се опитва да купи, са фундаментално непроизводими в голям мащаб. Това може да означава катастрофално поражение в следващата война. Той трябва да направи превантивни, а не реактивни промени, като се освободи от артефактите от по-ранна индустриална епоха и изгради нова, еластична екосистема от боеприпаси.

Твърде много от оръжейните системи на Съединените щати са оптимизирани за един показател – производителност – за сметка на времето и мащаба. Резултатът са боеприпаси, които изискват месеци ръчно сглобяване, екзотични материали и процеси на сертифициране, подобни на тези в самолетите, за компоненти, които би трябвало да слизат от производствените линии като масови части. Не е чудно, че веригата за доставки не реагира бързо. Ако искаме устойчив пиков капацитет, трябва да купуваме оръжия, които могат да се произвеждат в голям мащаб, да се откажем от системите, които не могат, и да привлечем нови фирми в играта, за да проектираме и изграждаме мащабируеми боеприпаси.

Помислете за облачните технологии. Стотици милиарди долари са инвестирани в създаването на услуги, които се мащабират еластично по целия свят. Нуждаете се от повече изчислителна мощност? Доставчиците я ускоряват, като използват стандартизирани компоненти, модулни архитектури, автоматизация и гарантирано пазарно търсене. Магията не е само в парите, въпреки че това играе роля: това е стандартизация, модулност и икономическа сигурност. Този план се отнася директно и за боеприпасите: стандартизирайте, модулизирайте, индустриализирайте и създавайте пазарни сигнали, които правят рационално нарастващото производство.

Първо: редизайн за мащабируемо и ограничено във времето производство, безмилостно. Производителността е ценна само ако е доставяема във война. Задължителни прегледи на проектирането за производство (DFM) за всяка спешна покупка и финансиране на 60 до 90-дневни инженерни спринтове, които превръщат „бутикови“ дизайни в произвеждаеми варианти. Стандартизиране на интерфейсите между семействата снаряди и ракети, така че модулите за насочване, взривяване и задвижване да са взаимозаменяеми. Замяна на персонализираните крепежни елементи, екзотичните покрития и подизпълнителите от един източник с търговски жизнеспособни алтернативи, където ефектът на бойното поле не е компрометиран. Обвързване на договорните плащания с показателите за производственост: части на час, добив, време за квалификация, а не неясни обещания за доставка.

Второ: спрете да запазвате всяка остаряла система. Ако едно оръжие не може да бъде произведено икономически ефективно в големи количества, пенсионирайте го. Изхвърлете старите конструкции, които са труднодостъпни, и пренасочете средствата към мащабируеми заместители. Разбира се, това е трудно да се направи политически, тъй като главните изпълнители и програмните офиси ще се съпротивляват. Но запазването на непроизводими системи е фалшива икономика: оръжията в недостатъчни количества създават крехки стратегии. Обявяването на даден клас системи за остарели би дало на Пентагона моралното и бюджетно разрешение да покани нова конкуренция – и да внедри нови конструкции, специално създадени за производствени линии.

Трето: привлечете нови индустриални играчи и създайте еластичен капацитет за повишаване на търсенето. Ако гарантирате търсенето и опростите договорните условия, нетрадиционните производители от автомобилни доставчици, заводи за тежко машиностроене, производители на електроника ще се преоборудват, за да произвеждат корпуси, двигатели, подвъзли и други. Установете споразумения за генерално лицензиране, така че проверени търговски фирми да могат да произвеждат по лиценз, създайте договори за гаранция за пренапрежение, които покриват разходите за пренареждане, и проведете ускорена квалификация на доставчиците по време на обявените пикове с одити след пренапрежението. Трансформирайте главните изпълнителни директори в интегратори и системни архитекти, а не в пазители на всяка точка.

Тези реформи могат да бъдат подкрепени с три административни решения: (1) преминаване на спешните покупки към многогодишни договори за наплив от доставки, които възнаграждават бързината и мащаба; (2) осигуряване на ускорен път за квалификация за доставчиците по време на напливи от доставки, с последващи рационализирани одити за съответствие; и (3) финансиране на национална изпитателна площадка за модернизация на боеприпаси, където е доказано, че промените в DFM намаляват времето на цикъла и увеличават добива преди прилагането им на бойна повърхност.

Най-важното е, че индустриализирането на боеприпасите не означава „намаляване“ на смъртоносността. Аналогията с облачните изчисления доказва това: доставчиците управляват огромни, сигурни системи, използващи сертифицирани, взаимозаменяеми хардуерни модули и автоматизирана оркестрация, което води до едновременно мащаб и надеждност. Представете си модули за самонасочване, насочващи стекове и интерфейси за бойни глави, които са сертифицирани, складирани и оперативно съвместими в множество изстрели. След това първите ракети се конкурират по отношение на системната интеграция и компромисите, докато широка база от доставчици произвежда големи количества.

Производителността се увеличава, защото сглобяването вече не се извършва ръчно. Крехкостта намалява, защото веригата за доставки е диверсифицирана между квалифицирани доставчици. А капацитетът за нарастване на мощността става повтаряем - нещо, което можете да издържате отново и отново, вместо един-единствен, изтощителен спринт, който се проваля, когато вниманието избледнее.

Това ще бъде хаотично. Ще погълне политически капитал. Ще изисква и честна сортировка: някои обичани програми трябва да бъдат премахнати, за да се освободи място за проекти, които могат да бъдат произвеждани в голям мащаб. Но алтернативата е по-лоша: куха готовност, изградена върху оскъдни, музейни системи, които не могат да бъдат използвани в количествата, изисквани от високоинтензивна битка.

Така че Пентагонът трябва да спре да бие мъртъв кон, като вика по-силно в конферентната зала. Трябва да преработи това, което предлага, да изтегли това, което не може да се произвежда, и да привлече нови компании и индустриални архитектури в усилията. Ако може да се научи да третира боеприпасите като инфраструктура – ​​модулна, стандартизирана и подкрепена от икономически гаранции – ще получи не само повече снаряди, но и устойчива индустриална база, която ще издържи дълго.