През последното денонощие: Двама души са загинали катастрофи в страната

От началото на месеца са станали 90 катастрофи с осем загинали и 105 ранени

05.09.2025 | 08:15 ч. Обновена: 05.09.2025 | 09:41 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са загинали, 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 90 катастрофи с осем загинали и 105 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4590 пътнотранспортни произшествия с 293 загинали и 5776 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., пише БТА.

