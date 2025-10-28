Атанасов: Явно имат проблем с кадровото окомплектоване, феодализират министерствата

Мисля, че това обстоятелство доста фокусира общественото внимание, но явно са се разбрали да си ротират председателя на парламента. Ще видим как ще бъде, след като този пост се поеме от представител на ГЕРБ. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ). Твърди се, че това ще бъде Рая Назарян, каза той.

Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре то ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление, съобщи по-рано днес председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

Свързани статии Съветът за съвместно управление взе решение за въвеждане на ротационно председателство на НС

На въпрос за “министерства на концесия”, Атанасов коментира, че “концесионирането на министерствата става през представителите на коалиционните партньори”. Най-вероятно имат много сериозни проблеми за кадровото окомплектоване в различните министерства, като ги феодилизират, смята той. Борисов излезе и го каза, след което даде заден, каза още Атанасов.

Депутатът определи като положително за българската икономика подписването на договора между ВМЗ-Сопот и германския технологичен концерн “Райнметал”, защото ще се разкрият допълнителни работни места. По думите му обаче службите за сигурност трябва сега да са по-внимателни и да осигурят допълнителни мерки за сигурността в страната.

„Преди една година беше публикувана информация, която се позоваваше на американски разузнавателни източници за това, че е бил разкрит заговор на руските служби за убийството на шефа на „Райнметал“ Армин Папергер“, каза Атанасов.

По думите му това обстоятелство е много важно, защото рисковете за националната сигурност в България би трябвало да бъдат наблюдавани много внимателно. „Правителството, което ръководи службите, би трябвало да вземе допълнителни мерки за сигурността в България, тъй като руските служби не само в Европа, но и на други места, предприеха доста саботажни действия“, подчерта той.

Атанасов обърна внимание на българските служби и специално към на ДАНС, които „за 3 – 4 месеца не намериха основание да отнемат един имот“, визирайки имота на брега на язовир Искър, обозначен като „владение на Руската федерация“: „Не знам с какви възможности разполагат, за да противодействат на руските служби. Този факт е изключително важен. Просто исках да обърна внимание, че тези заплахи, които произтичат от действията на руските служби, би било риск за българската национална сигурност и за действия на наша територия.“