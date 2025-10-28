Проектобюджетът: 605 евро минимална заплата от 1 януари

В проектобюджета за следващата година е разчетено от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата за страната да е в размер на 605 евро, съобщи bTV и Нова телевизия, позовавайки се на собствени източници.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса. Това са проектопредложенията на правителството за Бюджет 2026.

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива. Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро..

На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на КНСБ настояха социалният министър Борислав Гуцанов да оповести размера на най-ниското възнаграждение за догодина, което ще бъде заложено. Тогава той заяви, че става въпрос за вече обсъдената със синдикатите и бизнеса стойност от 1213 лева.

Днес Гуцанов заяви:. Дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума - така отговори министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на въпрос за бюджета за следващата година. Министърът присъства на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, която се провежда в Националната спорта академия, организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

„Законът е такъв, че размерът да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос“, допълни той.

В проектобюджета се запазва размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.

По-рано управляващите увериха, че бюджетът ще бъде внесен в НС до края на седмицата.