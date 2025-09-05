ИПБ до премиера: Спрете поръчката за нови автомобили на МВР

Институтът за пътна безопасност настоява да се прекрати обществена поръчка от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР), чрез която се предвижда закупуване на 1000 автомобила и 285 мотоциклета на обща стойност над 126 милиона лева.

В открито писмо до премиера Росен Желязков ИПБ пише, че тези средства не идват от бюджета на МВР, а от Фонд "Пътна безопасност", който се финансира от глобите на българските граждани и има една единствена цел – реално повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Според тях обаче фактите сочат друго:

През миналата година от същия фонд са закупени още 463 автомобила; Така за две години "Пътна полиция" придобива над 1740 моторни превозни средства, а общият състав на "Пътна полиция" е 1710 души в цялата страна. На практика това означава по един автомобил за всеки служител.

Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда. Още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане.

"Важно е да отбележим, че Сметната палата вече извършва одит на разходването на средствата от Фонда, което е показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на тези действия", пишат още от ИПБ.

Експертите очакват премиерът да прекрати незабавно обществената поръчка, да изчака резултатите от течащия в момента одит на Сметната палата, и да инициира дебат за това как да се използват парите от глоби, така че да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР.