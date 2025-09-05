Терзиев за инцидентите с трамваи: Причините са различни

Причините за произшествията с трамваи в последните дни са различни - от хулигански прояви до човешки грешки и проблеми с инфраструктурата. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод зачестилите инциденти, предаде БГНЕС.

Очаквам от ръководството на "Столичен електротранспорт" задълбочен анализ на всеки случай на инцидент с трамваи или тролей, допълни кметът. Терзиев провери изграждането на нов корпус на 55 СУ "Петко Каравелов".

През миналата година са регистрирани около 500 инцидента с превозни средства на дружеството, от които около 70 по вина на водача. Пример за такъв инцидент по вина на водача е и случаят пред Румънското посолство, където водачът е оставил превозното средство без надзор и с отворен прозорец, което е позволило достъп до контролните механизми, допълни Терзиев.

"Има правила, има закони, но често избираме да не ги спазваме, защото няма санкции. Очаквам ръководството на дружеството да преосмисли кои правила трябва да се актуализират и какви санкции да се прилагат реално, а не само на хартия", заяви Терзиев. И допълни, че електротранспортът се нуждае както от обновяване на инфраструктурата, така и от нов подвижен състав. "В момента се работи по осигуряване на заемни средства за закупуване на нови тролеи, трамваи и автобуси. Подвижният състав на градския транспорт в транспортната рамка възлиза на около 1 милиард лева", уточни кметът.

Подобряването на транспорта трябва да стъпи върху четири основни стълба, каза още кметът . това са условия за почивка на водачите, условия на труд, модерни превозни средства и поддържана инфраструктура. Заплащането също е част от пакета, но не може да бъде единствен акцент. "Вдигането на заплати с по 300 лева не доведе до повече водачи или по-добро изпълнение на задачите, а само до повече болнични", каза Васил Терзиев.