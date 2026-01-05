Танците на Мадуро накарали Тръмп да го атакува ВИДЕО

Източници твърдят, че Николас Мадуро e провокирал екипа на президента Доналд Тръмп към действие, с танците и безгрижието си. Твърди се, че американците са приели движенията на венецуалеца за подигравателна имитация на танците на самия Тръмп.

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро пя и танцува в седмиците преди залавянето му от американски командоси заедно със съпругата му Силия от комплекса им в Каракас на 3 януари.

Maduro’s constant dancing reportedly pushed Trump to storm Caracas Trump’s team reportedly grew so annoyed by Venezuelan leader Nicolás Maduro’s public dancing that they took it as mockery and decided to act. After Maduro ignored a U.S. ultimatum and kept brushing off threats &… pic.twitter.com/fE1GlNXmZM — Complex (@Complex) January 4, 2026

Вътрешни хора съобщиха пред The ​​New York Times, че лекомислените лудории на левия лидер са били опит да се разкрие това, което той е смятал за блъф на администрацията на Тръмп, което в крайна сметка се превърна в точката на пречупване.

Танцът, който очевидно копира известните движения на Тръмп размахващ юмруци във въздуха, беше видян по време на откриването на Международното училище за женско лидерство през декември, когато Мадуро започна да танцува на фона електронен ремикс на собствената си реч "Без война, да на мира".

Мадуро танцуваше заедно със съпругата си, докато оптимистичната песен призоваваше за мир между двете страни.

Диктаторът превърна танците и пеенето в свой основен елемент

През ноември той изпя песента на Джон Ленън "Imagine".

"Направете всичко за мир, както казваше Джон Ленън, нали?", каза Мадуро, докато се обръщаше към тълпата. "Това е вдъхновение за всички времена. Това е химн за всички епохи и поколения, оставен от Джон Ленън като дар за човечеството."

🇺🇸🇻🇪 TRUMP KIDNAPPED MADURO BECAUSE HE COULD NOT TAKE HIS DANCING ANYMORE! Trump: “Maduro was dancing again? I swear if he did it one more time … ”

Pentagon: “I’m afraid so, Mr president”

Trump: “Get him!” That is the pettiest and funniest reason for a coup! Ahaha … come on pic.twitter.com/9KmKdChYzH — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 4, 2026

Небрежното поведение на бившия президент продължи дори след екстрадирането му, като първото му публично изказване след залавянето му беше "Честита Нова Година".

На фона на ареста на Мадуро бъдещето на Венецуела остава под въпрос, тъй като временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес призова за "мир и диалог, а не война".

"Ние даваме приоритет на движението към балансирани и уважителни международни отношения между Съединените щати и Венецуела", каза Родригес. "Президентът Доналд Тръмп, нашите народи и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. Това винаги е било посланието на президента Николас Мадуро и е посланието на цяла Венецуела в момента."

Министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира на Мадуро, Диосдадо Кабело, все още се придържа здраво към идеята, че Мадуро е законният президент на нацията. Непокорният Кабело защити шефа си в изявление чрез Обединената социалистическа партия на Венецуела.

"Тук единството на революционната сила е повече от гарантирано и тук има само един президент, чието име е Николас Мадуро Морос. Нека никой не се поддава на провокациите на врага", каза той.

Родригес възприе по-примирителен тон в свое собствено изявление в неделя.

"Отправяме покана към правителството на САЩ да работим заедно по програма за сътрудничество, насочена към споделено развитие, в рамките на международното право и за укрепване на трайното съвместно съществуване на общността", каза тя.

Късно снощи Тръмп предупреди, че Колумбия може да бъде следващата страна, която ще се изправи пред военна операция, като същевременно уточни, че САЩ "отговарят" за Венецуела след свалянето на нейния лидер Николас Мадуро.

Президентът Тръмп заяви, докато пътува с Air Force One в неделя, че левият президент на Колумбия Густаво Петро е "болен човек", който "обича да прави кокаин", след като заплаши Петро, предупреждавайки го "да си гледа задника".

Атаките на Тръмп срещу колумбийския лидер дойдоха, след като Петро определи атаката на Вашингтон срещу Венецуела като "атака срещу суверенитета" на Латинска Америка.

"Колумбия също е много болна, управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати, и няма да го прави много дълго", каза американският президент.

На въпроса дали САЩ ще проведат военна операция срещу страната, Тръмп откровено отговори: "Звучи ми добре."

Петро отвърна на удара на Тръмп в пламенна публикация в социалните медии, след като президентът на САЩ го обвини, че е наркотрафикант.

"Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", написа Петро в дълга публикация в X. "Така не заплашвате латиноамерикански президент, който се появи след въоръжената борба, а след това и от борбата на колумбийския народ за мир."

В по-късна публикация в социалните мрежи в неделя Петро добави: "Приятелите не се бомбардират."