Хеликоптер превози жена с мозъчен кръвоизлив от Смолян до "Пирогов"

Най-вероятно състоянието й е причинено от аневризма

05.09.2025 | 16:23 ч. Обновена: 05.09.2025 | 17:28 ч.
БГНЕС

Пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспортирана с въздушна линейка от Смолян към болница "Пирогов" в София, заяви за БТА д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян. 

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

Пациентката е на 50 г. През деня днес внезапно ѝ е прилошало, при което е повикан екип на "Спешна помощ". Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив, най-вероятно причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница. 

В "Пирогов" жената ще бъде подложена на специализирано лечение. 

Смолян медицински хеликоптер Пирогов
