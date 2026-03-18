Трайков: Имаме готовност да предоставим трансформатори на Украйна

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с посланика на Украйна у нас Н.Пр. Олеся Илашчук. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в енергийния сектор, както и актуални теми от общ интерес в контекста на регионалната и европейската енергийна сигурност.

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Отбелязано бе значението на деветте токови и напреженови измервателни трансформатора, които държавата ще предостави за възстановяване на една от украинските ТЕЦ по силата на проект за споразумение, подписан от ЕСО ЕАД и предоставен на Украйна.

В този контекст бяха разгледани и допълнителни възможности за съдействие, включително предоставяне на специализирано оборудване, изведено от употреба в България, с потенциал да бъде използвано в подкрепа на украинската енергийна система.

В хода на срещата бе подчертано значението на газовите коридори за гарантиране на сигурността и устойчивостта на доставките. Като добър пример за ефективна диверсификация бе откроен Трансбалканският газов коридор, който създава условия за надеждно снабдяване и укрепване на енергийната сигурност на Украйна.

Разгледани бяха и възможностите за обмен на експертен опит предвид практическия капацитет на Украйна при опериране с технологиите на “Уестингхаус“, както и технологиите от бившия Съветски съюз.

По време на срещата беше коментирана и перспективата за възобновяване на работата на Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество като платформа за задълбочаване на партньорството в сектори от взаимен интерес. / БГНЕС