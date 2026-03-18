Сачева за новите лица в политиката: Помпане на въздух

Представителят от ГЕБР-СДС коментира началото на предизборната кампания и новите лица, които дават заявка за влизане в 52-то Народно събрание.

Сачева каза, че би се радвала, ако тази предизборна кампания е повече за резултати, а не празно дадени обещания. “В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш“, каза пред bTV депутатът.

“Някои наши опоненти се занимават с маркетингови похвати, с които управляват чувствата на хората – отмъщението, омразата, предразсъдъците, негативизма. Удобно отместват разговора от резултатите, защото няма какво да предложат“, на мнение е Сачева.

"Как ГЕРБ ще бъде подреден на изборите зависи изцяло от избирателите. В серията от избори през последните пет години кметове на ГЕРБ са водили листи, но сега се взе решение кметовете да си останат на работното място", добави тя.

"С коя партия ПП-ДБ ще постигнат обещанията, които дават? Няма партия в настоящия парламент, която иска да работи с тях", попита Сачева.

По думите ѝ непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са отново помпане на въздух. “Ако върнем разговора на това кой какво реалистично може да направи и прави, тогава ще стане ясно кой става за тази работа и кой не“, обясни Сачева.

Тя каза също така, че не трябва да се търсят твърдения за сближаване на ГЕРБ с партията на Румен Радев.

“Имаме си много ясна програма и участваме в тези избори за вота на хората с резултатите, които сме постигнали до момента, и с плановете, които ще предложим на хората“, категорична е Сачева.