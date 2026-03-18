ГДБОП арестува двама китайци от "триадите" в столичен мол

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП арестуваха двама чужди граждани от азиатски произход, извършили покупки на последни модели смартфони чрез използването на чужди платежни инструменти, без съгласието на титуляра.

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 14 март т.г. в София по образувано досъдебно производство за дейността на организирана престъпна група, извършваща тежки финансови престъпления на територията на страната.

В хода на проведените действия по разследването е установено намерението на мъжете да закупят няколко мобилни устройства едновременно от два столични търговски центъра за сметка на други онлайн потребители на банкови услуги. Те са задържани на изхода на магазините, непосредствено след направите покупки. При обиските у тях са открити 18 смартфона. При претърсване на наетата от двамата хотелска стая са иззети още пет мобилни устройства.

Мъжете са идентифицирани като китайски граждани, единият от които вече познат на българските правоохранителни органи като извършител на друго идентично престъпление.

Установена е и съпричастността им към международната организирана престъпна група, специализирана в извършване на киберпрестъпления, наречена “Smishing Triad” (Смишинг триади). За групата има общодостъпни данни, че оперира в над 120 държави по света, като основната й дейност е добиване на чувствителни данни, които използват за лична облага, за търговия или рекет в интернет пространството и др. В общия случай чрез фишинг съобщения те подвеждат жертвите да предоставят банковите си данни, след което поемат контрола над чуждите сметки.

Двамата задържани в София са оставени в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. По искане на прокуратурата, от съда им е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.