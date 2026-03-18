Новолуние в Риби - започва късметлийска ера за 5 зодии

На 19-и март, четвъртък, ни очаква новолуние в знака на Риби. Събитието белязва края на зимата и началото на пролетта. Време е за нов етап в живота ни, за свежа промяна, за промени и рестартиране в различни сфери - кариера, връзки и т.н. Сега ще има впезапна яснота, силен подтик да вземем решения, които все отлагаме. Трябва да се доверим на интуицията си и да се възползваме от шансовете си. Ето на кои зодии новолунието ще донесе голям късмет, според "Economic Times".

Риби

Новолунието е в техния знак, така че е нормално да са най-повлияни от него. Огромен личен рестарт за тях. Рибите да очакват пълна промяна в своята идентичност. Поставят си нови цели, възприемат нови виждания и възгледи и вероятно тръгват по нов път в живота си. Вземат важно решение, което определя следващите им 6 месеца.

Рак

Получават яснота относно посоката, в която трябва да поемат в живота си. За тези водни зодии сега на фокус са дългосрочното планиране, вярванията, ценностите, вижданията. Най-накрая виждат накъде са се отправили в живота си. Появява се нова възможност за пътуване, за растеж в кариерата или за друго образование.

Останалите вижте в teenproblem.net