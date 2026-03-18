IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Рюте: НАТО обсъжда най-добрият начин за отваряне на Ормузкия проток

Протокът трябва да бъде отворен, категоричен е шефът на НАТО

18.03.2026 | 18:59 ч. 20
EPA/БГНЕС

Държавите членки на НАТО в момента обсъждат най-добрия начин за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

"Всички, разбира се, сме съгласни, че протокът трябва да бъде бъде отворен. Според информацията, с която разполагам, съюзниците в момента работят заедно и обсъждат най-добрия начин за действие и за деблокиране на Ормузкия проток", каза Марк Рюте, цитиран от Франс прес.

Генералният секретар на НАТО в момента е на посещение в Северна Норвегия, където се провежда военното учение "Студен отговор" (Cold response).

По-рано американският президент Доналд Тръмп разкритикува отказа на съюзниците на САЩ да помогнат за охраната на Ормузкия проток и заплаши, че Вашингтон няма да се погрижи за неговата сигурност. / БТА

Тагове:

Марк Рюте НАТО войната в Иран Ормузки проток отваряне Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem