Авария приземи самолет, пътуващ от София за Франкфурт

Самолетът е на германската авиокомпания Lufthansa

05.09.2025 | 17:56 ч. Обновена: 05.09.2025 | 18:39 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Инцидент е станал със самолет, пътуващ от София до Франкфурт. Машината е аварирала и е кацнала извънредно на летището в Белград. Няма данни за пострадали.

Самолетът на германската авиокомпания Lufthansa, пътуващ по маршрута София-Франкфурт, е извършил аварийно кацане на летище „Никола Тесла“ в Белград малко преди 13:00 часа, потвърдиха от летището в сръбската столица.

Пътниците в момента се намират в терминала, където очакват решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването им.

Всички съответни оперативни служби на летището в Белград са били незабавно разположени на място.

Летище „Никола Тесла“ Белград е отворено за движение без прекъсване и продължава с нормална работа. 

