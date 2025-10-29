Втората дама Уша Ванс с тайна роля във вътрешния кръг на Тръмп

Според нова книга, втората дама Уша Ванс е участвала в ключов дипломатически момент в администрацията на Тръмп-Ванс по-рано тази година. "Възмездие: Доналд Тръмп и кампанията, която промени Америка“ е най-новата книга на автора Джонатан Карл, който е и главен кореспондент на ABC News във Вашингтон.

В последната си работа Карл твърди, че Уша, съпруга на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е била консултирана по сделка с минерали с висок залог, която е била в процес на разработка с Украйна през февруари тази година.

По време на обсъждането на сделката между вицепрезидента Джей Ди Ванс и президента Доналд Тръмп бяха повдигнати въпроси дали предложението е преминало през надлежна правна проверка.

"Мога да накарам Уша да го погледне“, казал вицепрезидентът пред Тръмп, според Politico, който е прегледал откъси от книгата. Daily Mail се е свързал с Белия дом и екипа на втората дама за коментар.

Авторът на книгата Карл добавя за сцената със сделката за минерали: "И след това вицепрезидентът помоли втората дама на Съединените щати, която, подобно на Стив Банън, нямаше никаква роля в Съвета за национална сигурност, да дойде в Западното крило и да прегледа двустранно споразумение, което е трябвало да бъде подписано на следващия ден".

Джей Ди и Уша се запознават като студенти по право в Йейлския университет, а Уша работи като асоцииран адвокат на частна практика и като съдебен чиновник както за Апелативния съд на САЩ, така и за Върховния съд.

В крайна сметка сделката за минерали не се осъществява след катастрофалното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет, по време на което той се сблъсква в спор с вицепрезидента.

Ванс публично критикува украинския президент Володимир Зеленски за това, че не е проявил достатъчно уважение към президента Доналд Тръмп по време на драматична среща в Овалния кабинет на Белия дом през февруари.

По това време вицепрезидентът премина в атака, след като почувства, че украинският президент не уважава Тръмп.

"Г-н президент, с уважение, мисля, че е неуважително от ваша страна да дойдете в Овалния кабинет и да се опитате да водите този спор пред американските медии“, каза на срещата Ванс, след като Зеленски многократно го прекъсваше и оспорваше изявленията на Тръмп.