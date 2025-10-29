Памела Андерсън: Да си уверен без грим е въпрос на практика

Памела Андерсън сияе — и отвън, и отвътре. 58-годишната актриса и авторка, която от няколко години отказва да носи грим, разказа пред People за личното си "пътуване" към приемането на естествената си красота по време на събитие на своята козметична марка Sonsie в Ню Йорк.

Откакто в началото на 2024 г. стана съсобственик на компанията, фокусирана върху „осъзнатата красота“, Андерсън напълно е възприела нейната философия — и твърди, че това е променило начина, по който гледа на себе си.

„Чувствам се много по-свободна, имам много повече увереност. Това е избор“, подчертава актрисата от „The Naked Gun“ по време на събитието, проведено на 24 октомври в Сохо.

Разбира се, не винаги е лесно.

„Трябва да се работи върху това. Нужно е постоянство, за да се чувстваш уверена, когато излизаш от вкъщи — с или без грим“, споделя тя под цветната арка, която лично е пренесла от дома си на остров Ванкувър за повода.

„В един момент просто си казах: искам да сляза от този луд влак — искам да съм сред първите, които ще го направят“, допълва тя с усмивка.

Андерсън, която има двама сина — 29-годишния Брандън Томас и 27-годишния Дилън Джагър от брака си с Томи Лий, споделя, че естествената визия има и чисто практични предимства.

„Спестявам си много време“, пошегува се тя.

Макар днес да е символ на естествената красота, Памела признава, че не би дала съвет на по-младата версия на себе си: „Сега, с опита, мога да се обърна назад и да видя нещата по-ясно. Но тогава... не знам дали бих послушала някого. Всеки трябва сам да стигне до своите уроци. Ако някой ми беше казал какво да правя, просто нямаше да го направя.“

По време на откриването на двудневния Sonsie Garden Pop-Up в Ню Йорк актрисата проведе откровен разговор с по-малкия си син Дилън, с когото е партньор в начинанието.

Попитан какво означава за нея „осъзната красота“, тя отговори: „Автентичност. Това означава да мислиш за въздействието, което имаш, когато използваш или купуваш продукт — някои са по-устойчиви от други, и е важно да си съзнателен за това.“ „За нас Sonsie е нещо повече от марка за грижа за кожата. За мен това е като терапия — да се отдръпнеш, да свалиш пластовете и да си комфортен с това, което си. Напоследък почти не нося грим... всъщност никакъв“, продължава тя.

Андерсън също така обяви "Sonsie x Shopify Mindful Beauty Award" — инициатива, която предоставя 100 000 долара в ресурси за подкрепа на жени-предприемачки в сферата на красотата и уелнеса.

Преди събитието актрисата сподели, че вдъхновението за дизайна на пространството идва от градината в дома ѝ на остров Ванкувър.

„Градината винаги е най-голямото вдъхновение. Исках да донеса малко от тази магия — място, в което хората могат просто да се потопят и да се усмихнат“, каза тя. „Sonsie е създадена от природата, радостта и играта — и никога не искам да изгубя това усещане“, добавя Памела.