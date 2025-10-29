IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меган, Хари и децата търсят тикви, подготвят се за Хелоуин

Нови кадри на Лили и Арчи

29.10.2025 | 00:35 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Меган Маркъл и принц Хари усилено се подготвят за Хелоуин с децата си - Арчи на 6 г. и Лилибет на 4 г.  През уикенда херцогинята на Съсекс показа, че семейството се наслаждава на мистичния сезон и с удоволствие посещава поле, пълно с тикви.

Меган качи в профила си в Instagram клипче, на което се вижда как с децата и Хари се разхождат сред тиквите.

Лилибет търси малки бели тикви, а Арчи наблюдава как най-добре се издълбава тиква, за да се създаде зловеща физиономия. Хари пък показва на децата как издълбава тиква.

"Честита неделя", написа Маркъл.

С принца рядко показват децата си в социалните мрежи, а на това видео Лили и Арчи доста ясно се виждат. Затова феновете са очаровани.

Още по темата и клипчето вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

