Меган, Хари и децата търсят тикви, подготвят се за Хелоуин

Меган Маркъл и принц Хари усилено се подготвят за Хелоуин с децата си - Арчи на 6 г. и Лилибет на 4 г. През уикенда херцогинята на Съсекс показа, че семейството се наслаждава на мистичния сезон и с удоволствие посещава поле, пълно с тикви.

Меган качи в профила си в Instagram клипче, на което се вижда как с децата и Хари се разхождат сред тиквите.

Лилибет търси малки бели тикви, а Арчи наблюдава как най-добре се издълбава тиква, за да се създаде зловеща физиономия. Хари пък показва на децата как издълбава тиква.

"Честита неделя", написа Маркъл.

С принца рядко показват децата си в социалните мрежи, а на това видео Лили и Арчи доста ясно се виждат. Затова феновете са очаровани.

