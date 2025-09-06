Проф. Янчев: Исторически Русия винаги е гледала на армията ни като на руски корпус

Отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия - акт, с който българите сами решават съдбата си, независимо от Великите си.

Историкът проф. Веселин Янчев повече от две десетилетия се занимава с проблема с българската армия - статутът ѝ след Освобождението и виждането на Русия как трябва да се развива.

"Кулминацията е по време на Съединението, когато Русия чрез ръководството на армията се опитва да попречи на Съединението. Княз Александър си дава сметка, че армията е национална институция и трябва да служи на националните цели. Издръжката се оказва непосилна за възможностите на младата българска държава. Армията показва, че е национална институция в събитията около Съединението и Сръбско-Българската война", изтъкна историкът в съботното издание на "България сутрин".

В чисто геополитечeски план Русия гледа на българската армия като руски корпус, съставен от българи, анализира историкът. Ръководството е от руски генерал и офицер.

"При бъдеща война, неясно кога, с Османската империя, българската армия трябва да бъде предният пост на Русия на Балканите и да задържи османските войски в Стара планина до идването на руските", обясни проф. Веселин Янчев.

По думите му в ефира на Bulgaria ON AIR Русия не счита, че българската армия ще може сама да решава проблеми, свързани с национални въпроси.

"Без Александър I нямаше да има самостоятелна българска армия и успех в Сръбско-българската война. За годините, в които управлява, България се изгражда като самостоятелна държава", каза още историкът.

"Силата на една нация и един народ е в развитието, в сблъсъка на различни виждания, усилия, които да дават общия тласък напред, в определени демократични правила и норми", завърши историкът.

