Митов: Румен Радев се храни от разрушителни идеи

Никой няма право да посяга на полицай, заяви той

07.09.2025 | 19:55 ч. Обновена: 07.09.2025 | 20:58 ч.
Снимка: БГНЕС

"Никой няма право да посяга на полицай", това каза вътрешният министър Даниел Митов в ефира на НОВА ТВ.

Думите му бяха в коментар над побоя над шефа на полицията в Русе. "Когато един полицай се легитимира и тръгне да предотвратява антиобществена проява, никой няма да право да му посяга", каза той.

"Когато се посегне на полицай, държавата трябва да действа като една", посочи още Митов.

"Румен Радев се храни от разрушителни идеи", добави министърът по повод думите на президента за разпадане на държавността.

Президентът няма право да говори като опозиционен лидер, каза още Митов по повод вчерашната реч на Радев.

Даниел Митов МВР Румен Радев Русе
