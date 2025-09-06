Съдът остави в ареста един от нападателите на шефа на МВР-Русе

Студент, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе, остава в ареста. Това реши Окръжният съд минути преди 13 ч., съобщи БНР.

По време на заседанието стана ясно, че той е студент в специалност “Противодействие на престъпността”.

По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани.

Според разследването до момента извършителите на побоя са студентът, двама младежи на 18 години - сервитьор и безработен - и 15-годишен ученик в професионална гимназия в Русе.