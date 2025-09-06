IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът остави в ареста един от нападателите на шефа на МВР-Русе

Мерките на останалите трима ще се гледат по-късно днес

06.09.2025 | 14:12 ч. Обновена: 06.09.2025 | 15:30 ч.
Студент, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе, остава в ареста. Това реши Окръжният съд минути преди 13 ч., съобщи БНР.

По време на заседанието стана ясно, че той е студент в специалност “Противодействие на престъпността”. 

По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани.

Според разследването до момента извършителите на побоя са студентът, двама младежи на 18 години - сервитьор и безработен - и 15-годишен ученик в професионална гимназия в Русе. 

 

Русе побой арест
