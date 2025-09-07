Глобяват ни със 100 лева ако пресичаме, гледайки си телефона

Новите правила на пътя, които важат от днес засягат и пешеходците. Всеки, който пресича на пешеходна пътека, използвайки телефон или друго устройство, ще бъде глобяват със 100 лева.

Най-често пътни инциденти стават при отнемане на предимството на пешеходеца, сочат данните на варненската полиция. Катастрофи стават и заради внезапното излизане на пешеходец на платното за движение. Независимо от причините за инцидентите, виновните получават наказания.

Ст. инспектор Димитър Димитров, КАТ – Варна: "От началото на годината 2025 година до настоящия момент са санкционирани общо 1401 пешеходци, като на 185 пешеходци са съставени актове за установяване на административно нарушение, а на останалите 1216 пешеходеца са съставени фишове."