Моторист бере душа след удар в мантинела в старозагорско

Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота. Той е настанен в болница след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови, съобщиха от МВР.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 19:00 часа.

По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сузуки", управляван от пострадалия. Превозното средство се блъснало в предпазна мантинела.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.