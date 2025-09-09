IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моторист бере душа след удар в мантинела в старозагорско

Той е самокатастрофирал между селата Оризово и Гранит

09.09.2025 | 13:48 ч. Обновена: 09.09.2025 | 15:07 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота. Той е настанен в болница след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови, съобщиха от МВР.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 19:00 часа. 

По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сузуки", управляван от пострадалия. Превозното средство се блъснало в предпазна мантинела.

Водачът е  тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

