Експерти отговарят: Сгреши ли ЕС със забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 г.?

Автомобилостроенето е сред водещите отрасли за европейската икономика, а решението на ЕС за забрана на продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. доведе до сътресения в индустрията. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Сгреши ли ЕС, като забрани автомобилите с ДВГ от 2035 г.?

Борислав Цаков, член на Прес-авто клуб:

Смятам, че решението за забрана на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. е прибързано и може да се окаже сериозна грешка. Не защото електрификацията е ненужна – напротив, електрическите коли имат своите предимства: те са приятни за каране, лесни и по-евтини за поддръжка. Но съществуват редица обективни и субективни фактори, които показват, че пълната електрификация в рамките на този срок е трудно постижима.

Електромобилите все още са значително по-скъпи, а инфраструктурата за зареждане не е достатъчно развита. Това създава усещане за несигурност – дали ще стигнеш до крайната си цел, дали ще намериш къде да заредиш. Политиците грешат, когато се опитват по административен път да наложат подобна трансформация. Ако един политик иска да кара електромобил, може да го направи, но не е редно да принуждава всички останали да го следват. Хората трябва сами да стигнат до решението, когато условията и цените станат подходящи.

Освен това, трябва да отчетем и екологичните аспекти. Да, автомобилите с ДВГ замърсяват въздуха, но тяхното влияние върху глобалния климат е спорно и вероятно минимално в сравнение с природните цикли на Земята и Слънчевата система. В същото време производството на батерии за електромобили изисква огромни количества суровини, което оставя тежки екологични щети – буквално мъртви зони по планетата. Така че твърдението, че електромобилите са напълно „чисто“ решение, е силно преувеличено.

Не трябва да се забравя и енергийната сигурност. Ако електричеството за тези автомобили идва от горене на въглища, петрол или газ, ползата за климата става съмнителна. Истинският смисъл на електрификацията ще дойде едва когато възобновяемите източници осигуряват достатъчно стабилно и евтино електричество.

Любомир Станиславов, изпълнителен директор на "Аутомотив Клъстер България":

Не смятам, че решението за забраната на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. е грешка. В момента сме на прага на едно от най-важните събития в световната автомобилна индустрия – изложението в Мюнхен, където най-големите европейски, и по-специално немски производители, представят ключови модели за бъдещето си. Audi показа прототип, който ще заложи основата на цялата нова гама на компанията – изцяло електрическа. BMW ще представи платформата „Neue Klasse“ и новото поколение X3, също с чисто електрическа версия. Mercedes ще извади своя основен конкурент GLC, отново с електрическа модификация. Volkswagen вече показа обновения T-Roc – модел, който на практика наследява Golf и също ще има електрическа версия. Porsche представя новото поколение Cayenne, отново с изцяло електрическа алтернатива.

Това показва, че електрификацията не само не е изоставена, а напротив – процесът се ускорява. В Азия, и особено в Китай, този преход върви още по-бързо, като там вече се предлагат електромобили с пробег от 800 км, а след 3–4 години стандартът вероятно ще бъде около 1000 км. Европа няма избор – или следва тази тенденция, за да запази конкурентоспособността на своите производители, или рискува да изостане.

В момента мненията в индустрията са разделени. Част от производителите вече са програмирали производствените си планове и инвестициите си за следващите 10 години въз основа на забраната. Ако тя бъде отменена или сериозно променена, това би наложило нови инвестиции в технологии за двигатели с вътрешно горене, които пазарът след 2035 г. вероятно няма да търси. За други производители обаче едно отлагане би било облекчение, защото смятат, че все още има значителна група клиенти, които предпочитат автомобили с традиционни двигатели.

Решението на Европейската комисия предстои – дали забраната ще бъде отложена, смекчена или запазена в първоначалния си вид. Но едно е ясно: новата вълна електрически автомобили вече е факт, а големите производители, заедно с нарастващото присъствие на китайски компании, показват, че електрификацията е необратим процес.

Калоян Желев, автомобилен експерт:

Би било грешка да наречем другояче освен „най-голямата похвала“ концепцията за забраната на продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г. Още с приемането на директивата през 2019 г. стана ясно, че това е тежко бюрократизирана и посредствена концепция, пропита с догматичен подход. Такава рамка не можеше да обещае успех и днес, шест години по-късно, вече наблюдаваме първите тревожни резултати. Ако този курс продължи, той ще ни отведе до реална катастрофа. Въпреки това тези опасения не са нови – още преди години те бяха изказани от представители на автомобилната индустрия и неколкократно повторени.

Петър Захариев, редактор в Automedia:

Според мен решението за забрана на продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г. беше прибързано и е грешка. Нужно беше да се предвиди по-дълъг преходен период, защото сегашното развитие ясно показва, че автомобилните производители не са готови за пълна електрификация в този срок. Индустрията среща сериозни затруднения в прехода, а инфраструктурата от зарядни станции все още не е достатъчно развита, за да поеме огромния брой електромобили, които биха се появили на пазара. Това създава риск от значителни проблеми в бъдеще. Затова смятам, че решението беше прибързано и не отчете реалните възможности както на производителите, така и на инфраструктурата.

Забраната иска да подкрепи опитите за климатична неутралност в Европа. Това води до пренастройване на много производители и различни планове за следващите десетилетия.

Въпреки това много експерти отхвърлят забраната. Според тях те е причината за изоставането на европейските производител, които се затрудняват да се справят с новите изисквания.

Все пак много компании вече са провели реформи, за да преустроят дейността си към производство на електромобили. Ако забраната бъде отменена, това може да отключи нова криза в европейската индустрия.

В същото време наскоро група европейски производители излязоха с призив за отмяна на забраната. Според тях в момента те няма как да са конкурентноспособни на китайските конкуренция и не могат да убедят потребителите в нуждата от нов вид задвижване.

На Европа ѝ предстои важно решение. Макар да се признава че забраната на автомобили с ДВГ вероятно е причината за затрудненията в европейската автомобилна индустрия, иновациите могат да променят това.

