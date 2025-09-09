Има рекордно връщане на българи от чужбина и внос на чужди работници

България все по-често отваря вратите си за работници от трети страни поради недостига на работа ръка у нас. Най-засегнати сектори са производството, строителството и туризмът, но и селското стопанство. Това не е дългосрочно решение, а начин да се запълнят дупките в нискоквалифицираните позиции, където българският персонал вече тотално не достига. Смятам, че тенденцията е в следващите години да започнем внос и на специалисти със средна експертност. Въпросът е каква стратегия имаме като държава – искаме ли тези хора да останат трайно? Това каза Георги Първанов, eксперт човешки ресурси, в предаването „В развитие“ с водещ Антонио Костадинов.

По данни на по данни на Министерството на труда и социалната политика само за първата половина на годината са издадени около 23 хиляди разрешителни за чуждестранни работници – при 34 хиляди за цялата минала година. От тях 11 хиляди са сезонни работници, а останалите получават виза „D“, която им позволява да останат от една до три години с подновяване. Най-много работници идват от Узбекистан, Киргизстан, Турция, Индия, Непал и напоследък Индонезия, коментира гостът.

Той очаква вносът на работници извън ЕС през 2025 г. да е рекорден – 50 хиляди разрешителни тази година, с което общият внос ще надхвърли 100 хиляди души.

Чуждестранните работници обаче не са „евтина работна ръка“. Те получават същите условия като българските. Проблемът, според Първанов, е, че работодателите често наемат по спешност без стратегия за следващите три години, когато визите трябва да се подновят. Въпреки това тези хора успяват да се адаптират добре към условията в страната и към работните си ангажименти.

„Успеваемостта с тях е доста голяма. Много от тях идват от тежки условия и имат силна мотивация да работят и да изпращат пари на семействата си. Дори без нужната квалификация те бързо усвояват нови умения и често са готови да поемат извънреден труд.“

Освен това в момента имаме рекордно връщане на българи от чужбина, заяви събеседникът, като преобладават хора от Северна Европа – Германия, Великобритания, Франция, Нидерландия. Експертът по човешки ресурси заяви, че около 60 хиляди са се завърнали тази година, а една трета от емигриралите имат желание да се върнат обратно в България.

„Според оценки около една трета от българите в чужбина – а те са около 2,5-3 милиона души – заявяват намерение да се върнат при подходящи условия. Ако това се случи, ефектът върху демографията, пазара на труда и инвестициите ще бъде огромен. Много се надявам това нещо да се случи.“

В същото време обаче у нас има около 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят, а според госта те са двойно повече и за него е загадка с какво се издържат. Макар да има програми за обучение и преквалификация у нас както и в чужбина, след Covid много млади хора избират да не работят на пълен работен ден въпреки растящите заплати.

Откъде ще се намерят кадри за новите инвестиции в отбраната? Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria