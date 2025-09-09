Емануил Йорданов: МВР премълчава част от истината за инцидента в Русе

Нови кадри показват инцидента, при който пострада шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров.

"МВР премълчава част от истината, това се видя от кадрите. Не бях чул, че на място веднага е пристигнала линейка, която си е тръгнала, без да вземе никого. Късно се разбра и за наличието на две патрулки на мястото на инцидента. В МВР има особено отношение към информацията, всички там са изключително ревниви към това, което знаят и трудно биха го предоставили на някого. Отделен е въпросът, че когато има възможност някой да носи отговорност, тогава спестяването на информация е още по-енергична", каза бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".

Хората са чувствителни

Журналистът Петьо Блъсков подчерта, че медиите пишат "битият шеф на МВР", а според него е редно да се напише "битият гражданин".

"В момента на случката той не е служебно лице като шеф на полицията, той е гражданин. През нощта, скандал, разправия, след което се появява фактът, че той е шеф. Тогава случаят започва да набъбва и набъбва. Представете си, че не беше началник, нямаше да говорим. Публиката е много чувствителна към такива събития, да не говорим, че съдът е давал доста поводи за такива съмнения", анализира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Емануил Йорданов не може да си обясни защо съдиите са допуснали да излезе информация навън.

Липсва неутрален свидетел

"Напълно съм съгласен делото да се прехвърли и гледа от Националната следствена служба. Когато дойде време делото да влезе в съда, хората, които участват в него, би трябвало да направят отвод на всички съдии и делото да тръгне в друг съд. Ако действително директорът на областната дирекция се е представил, не е нормално няколко младежи да скочат и да го пребият по такъв начин, че той да отиде в реанимация. Имаме две страни, а неутрален свидетел липсва. Работа на съда е да прецени показанията и обясненията, и от тях да изведе истината", коментира бившият шеф на МВР.

По думите му, когато е спазен законът, не е проблем да бъде изнесена част от информацията.

"Посегателството върху служител на закона в момента на изпълнение на неговия дълг трябва да бъде преследвано жестоко. Виждате как Тръмп изкара войската срещу хората. А ако се върнем на кадрите, които бяха разпространени - не им вярвам от самото начало, защото техниката е толкова напред, че всичко може да се направи, всичко може да се манипулира. Всяко такова показване пречи на обективността на разследването", подчерта Блъсков.

Журналистът не смята, че има основание да се иска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

"Това, което му се стовари на главата, е доста тежко. Можеше малко по-спокойно да изясни нещата. Улични са приказките за оставка. Всички детайли в случката са важни, трябва да се установи кой е започнал, как се е стигнало. Но всичко това е работа на съда. Борисов, който в началото нарече случката "битов скандал", до голяма степен е прав", добави Петьо Блъсков.

Йорданов също е на мнение, че случаят не би трябвало да се политизира.

"Подобни неща се случват неведнъж, ще имаме и други такива инциденти. Тогава може тези, които са най-гръмогласни днес, да са на власт, да дойде време те да отговарят. Когато срещу него се използва физическа сила, той е в правото си да отговори, но в рамките на това, на което съответства на нападението", каза още бившият МВР шеф.

Гледайте целия разговор във видеото.