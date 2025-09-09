Румен Христов: 9 септември е черна дата за България

"81 години от комунистическия преврат, осъществен с помощта на Червената армия", написа във Facebook председателят на СДС Румен Христов по повод датата 9 септември, информира пресцентърът на партията.

"Тази дата е черна за България, защото доведе до убийства, отнемане на имуществото и земята на десетки хиляди българи, на свободата на словото, забрани вярата в Бог, опита се да превърне хората от личности в безлична маса без собствено мнение", подчерта той.

След тази дата страната ни беше насилствено извадена за половин век от свободния европейски свят, пише Румен Христов. И не на последно място - да не забравяме, че България плати стотици милиони левове издръжка на "освободителната" Съветска армия по време на окупацията й, добавя председателят на СДС.

Както е известно, на 9 септември 1944 г. е извършен Деветосептемврийски преврат от политическите сили в Отечествения фронт при навлизането на Съветската армия в България.

В страната е обявено военно положение. В ранните часове на 9 септември офицери, лоялни към политическия кръг "Звено" и минали на страната на Отечествения фронт, извършват държавен преврат.