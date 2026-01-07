Ефектите от участието на България в еврозоната ще са към края на годината

Започна кампания за дезинформация. Няма да има удължаване на срока за двойно разплащане в лева и евро. Само през януари месец можем да се разплащаме в лева. Целта е януари да бъде преходен месец за хората, фирмите и търговците, за да свикнат с двете валути. Освен това по този начин останалите пари в брой ще се изтеглят към банките и ще се извадят от обръщение. Страховете от поскъпване не са свързани с въвеждането на еврото, а с по-широки икономически фактори. Това каза Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет на Република България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Според Зорница Русинова все още е твърде рано да се видят пълните ефекти от въвеждането на еврото в България, тъй като е изминала едва една седмица от използването на новата валута. Тя изразява надежда, че първите ефекти ще станат видими след участието на България в срещите на еврозоната и към края на годината.

„Първите месеци ще бъдат предизвикателни, но членството ни в Еврозоната ще донесе сериозни икономически ползи.“

Като непосредствен ефект се отбелязва промяната в кредитния рейтинг на страната и подобреното възприятие от страна на чуждестранните инвеститори. Очакват се сериозни ползи за българския бизнес поради намалени трансакции и по-добра инвестиционна среда, което ще привлече повече инвеститори.

Според Русинова опасенията за рязко поскъпване не са свързани с въвеждането на еврото, а с по-широки икономически фактори. Данните показват, че страните от еврозоната поддържат по-ниска инфлация спрямо държави извън нея, като Румъния. Тя подчерта, че двойното обозначаване на цените до 8 август ще помогне на потребителите да следят реалните промени.

„Данните показват, че страните от Еврозоната поддържат по-ниска инфлация от държавите извън нея.“

Основните предизвикателства пред потребителите в краткосрочен план са свързани с нуждата от по-голяма предпазливост срещу измами, особено за възрастните хора, като се препоръчва обмяна на пари само в банки и пощенски станции без такси.

„Хората трябва да бъдат внимателни и да не се поддават на измами — обмяната на пари трябва да става само в банки и пощенски станции.“

Има сигнали за неправомерно закръгляване на цени от търговци и лошо обозначаване, като контролните органи (КЗП, НАП) извършват проверки. Гражданите се призовават да сигнализират за нередности, като необосновано покачване на цени към НАП, проблеми с двойното обозначаване към КЗП, такси в банки към БНБ, и проблеми с пенсионни дружества към Комисията за финансов надзор.

Има и завишен риск от фалшиви банкноти, поради което се насърчава разплащането с карти или обмяната в оторизирани институции.

Малките търговци са изправени пред по-големи предизвикателства при адаптацията и осигуряването на стартови пакети, но се очаква през януари – единствения месец за разплащане в левове – да свикнат с новата валута.

Политическата ситуация в България, включваща политическа криза, липса на редовен кабинет и бюджет, влияе негативно на икономическите перспективи. Тя пречи на прилагането на икономически мерки, включително тези за повишаване на доходите.

Въпреки финансовата стабилност, която еврозоната предлага, смесените политически сигнали могат да възпират чуждестранните инвестиции.

Зорница Русинова се надява, че политическата ситуация няма да доведе до отдръпване на инвеститори и че финансовата стабилност ще подпомогне развитието на икономическите сектори. Подчертава се важността на стабилен кабинет и бюджет за дългосрочна икономическа визия.

