БСП за Венецуела: Противоречията между държавите се уреждат с дипломация и преговори

Противоречията между държавите се уреждат с дипломация, диалог и преговори, заявиха от „БСП-Обединена левица“ в декларация за операцията на САЩ във Венецуела, разпространена от пресцентъра на коалицията.

„БСП и коалиция „БСП-Обединена левица“ изразяват дълбока загриженост и категорично възразяват срещу проведената военна операция на САЩ на територията на суверенната Боливарска република Венецуела, довела до задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, както и до жертви сред гражданите. Подобни действия са неприемлив и опасен прецедент, който подкопава международния правов ред и нарушава принципите на Устава на ООН“, пише в декларацията.

Независимо от вътрешнополитическите проблеми във Венецуела и от критиките към режима на Мадуро, използването на военна сила с очевидна цел смяна на властта представлява сериозно нарушение на международното право и създава риск от разширяване на конфликта и дестабилизация на региона, е допълнено в позицията.

Oчакваме активна роля на ООН при преодоляването на последиците от отстраняването на Николас Мадуро, за да бъде избегнато превръщането на Венецуела в сцена на геополитически сблъсък и на вътрешна нестабилност, пише още в декларацията.

„БСП-Обединена левица“ смята за недопустимо да се проявява двоен стандарт, когато става дума за нарушения на международното право и за военна интервенция в суверенна държава. БСП, като част от ПЕС, подкрепя ясните позиции на левите европейски лидери, които настояват Латинска Америка и Карибите да останат зона на мир, основана на взаимно уважение и суверенитет, допълват от коалицията.

„БСП-Обединена левица“ потвърждава готовността си да подкрепя усилията за прекратяване на конфронтацията и за възстановяване на дипломатическия процес, включително чрез активни политически действия на европейските институции и в рамките на Партията на европейските социалисти и на Социалистическия интернационал.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес. Двамата са били изведени от страната, каза още Тръмп, цитиран от Ройтерс и от Франс прес.

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед да бъде гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специална кризисна телефонна линия, която координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство в събота. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, допълниха от ведомството.

На 5 януари Николас Мадуро се яви във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства. Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“. По случая заседава извънредно и Съветът за сигурност на ООН.