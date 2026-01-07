Огромно количество стотинки постъпва в банките, хората носят с кофи

Търговски банки съобщават за силен наплив от желаещи да обменят левовите си монети в евро. „В първите дни на Новата година хората идваха с кофи, пълни със стотинки и искаха да ги обменят. Броим монетите, имаме специални машини, не сме върнали никой. Но количеството е огромно и е трудно монетите да се извозят и прехвърлят в касовите центрове“. Това заяви Екатерина Панайотова, зам.-директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Данните на БНБ показват, че разменните монети в обращение са огромен брой – общо 3,332 милиарда към 30 ноември 2025 г. Най-много са тези с номинал от една стотинка – 924 милиона монети. Следват тези с номинал две стотинки – 871 милиона монети.

Монетите в обращение с номинал от 5 стотинки са общо 382 милиона броя, тези с номинал от 10 стотинки – 399 милиона броя, а монетите с номинал от 20 стотинки са 333 милиона броя. Най-малобройни са стотинките с по-големи номинали. В обращение има 155,8 милиона монети с номинал 50 стотинки, 180,5 милиона монети с номинал 1 лев и 86 милиона монети с номинал два лева.

Дори да приемем, че част от монетите са изгубени или притежателите им няма да си направят труда да ги обменят в евро, това означава, че милиарди стотинки ще бъдат донесени в банките в следващите месеци.

„Апелирам хората да не бързат с обмяната на монетите, защото банките ще извършват тази дейност шест месеца по фиксинга на БНБ“, заяви Екатерина Панайотова.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. През първите 6 месеца след въвеждането на еврото (1 януари – 30 юни 2026 г.) банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките). През същия период „Български пощи“ ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма банкови офиси или клонове.

След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга, а след изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото тези институции могат да преустановят услугата. След този период стотинките ще могат да се обменят в БНБ.

